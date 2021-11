Fattore trasferta: a Mosca la Lazio cerca di sfatare un tabù

È il giorno di Lokomotiv Mosca Lazio. In trasferta i biancocelesti hanno vinto una sola volta in stagione, oggi sfidano il tabu europeo

È il giorno di Lokomotiv Mosca Lazio, match valido per la quinta giornata di Europa League. I biancocelesti sono a caccia dei tre punti importantissimi in chiave qualificazione, oltre che una vittoria a Mosca terrebbe aperta anche la corsa al primo posto, che significherebbe un turno europeo in meno, aspetto non secondario soprattutto per Sarri, inquieto per colpa del calendario serrato.

Una trasferta dove la Lazio vuole soprattuto sfatare quel tabù che li vede vittoriosi lontano dall’Olimpico solo una volta in stagione, ad Empoli nella prima di campionato. A Marsiglia c’è andata vicino, salvo poi subire il pareggio nel finale. Ora vuole vincere.