Lazio Lokomotiv Mosca: ecco dove vedere la partita in tv

Lazio e Lokomotiv Mosca scenderanno in campo domani alle 21.00 all’Olimpico. Ecco dove vedere il match di Europa League in tv

Alle ore 21 la Lazio giocherà allo Stadio Olimpico contro il Lokomotiv Mosca la seconda partita del suo girone di Europa League. La squadra di Sarri reduce dalla vittoria nel derby, in Europa ha perso all’esordio in casa del Galatasaray per via di un autogol di Strakosha. Vietato dunque sbagliare per la Lazio alla sua prima stagionale in Europa davanti al proprio pubblico.

Ampia scelta su dove guardare il match: la partita infatti sarà visibile su Sky (canali Sky Sport e Sky Sport Uno) o in chiaro su TV8 e su Dazn per gli abbonati.