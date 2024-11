Lazio, l’obiettivo Champions rimane la priorità dei biancocelesti: la filosofia di gioco di Baroni sprona sempre di più la squadra

Lazio, la squadra di Baroni è sempre più compatta e l’obiettivo Champions rimane la priorità per la società

Come riporta il Corriere dello Sport, la Champions è l’obiettivo reale della Lazio di cui si parla nello spogliatoio, ovviamente con prudenza e sapendo che c’è una concorrenza dura.

La società capitolina si gode il momento ma gestisce con moderazione, come il ds Angelo Fabiani che spiega: “Conta la mentalità, abbiamo tanto lavoro da fare anche in società e bisognerebbe far diventare questa la normalità .Solo in quel momento hai fatto il salto. Per gli obiettivi ha ragione il mister, ci sono tante squadre e non è il caso di guardare la classifica, dove puoi arrivare lo capisci a marzo, non prima”