Lazio, lo spogliatoio ruggisce dopo le ingiustizie: «Andiamo a vincere a San Siro». La replica della squadra al discorso di Sarri

«Se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno». Queste le parole del comandante Sarri alla squadra ieri alla ripresa degli allenamenti in vista della super sfida della Lazio contro l’Inter.

Lo spogliatoio ha replicato immediatamente alle parole del tecnico con orgoglio e determinazione: «Andiamo a vincere a San Siro». Come riferito da Il Messaggero.