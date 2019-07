Lazio-Llorente, parla l’agente: «Anche i biancocelesti hanno mostrato interesse»

L’agente di Llorente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, svelando che anche la Lazio ha mostrato interesse per il giocatore

La Lazio è ad Auronzo di Cadore per preparare la stagione che verrà, intanto continuano a rincorrersi notizie di calciomercato. In particolare, a proposito dell’attacco, non è ancora certa la permanenza di Felipe Caicedo: il rinnovo sarebbe vicino, ma il Boca Juniors avrebbe mostrato interesse per il ‘Panteron’. Nei giorni scorsi, era stato accostato ai biancocelesti anche Fernando Llorente come ipotetico sostituto dell’ex Espanyol. L’agente e fratello del 34enne è intervenuto ai microfoni di calciomercato.com per fare chiarezza sul futuro del suo assistito: «Fernando in questo momento è svincolato e libero di firmare per chi vuole. Stiamo ricevendo in questi giorni molti apprezzamenti e interessamenti da parte di tanti club in giro per l’Europa, vedremo che succederà. Alcune squadre di Serie A hanno mostrato interesse e questo ci fa piacere. Si sono mosse Lazio, Fiorentina, Inter ed Atalanta».