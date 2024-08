Lazio, ecco la lista provvisoria per la Serie A: manca quel difensore

Lazio, ecco la lista provvisoria per l’inizio della Serie A: assente per infortunio un giocatore, dentro un esubero?

La Lazio ha reso nota la lista provvisoria dei 25 calciatori della rosa in vista della sfida contro il Venezia di domani sera. Tra i giocatori esclusi da Baroni negli over 22 c’è Gila, alle prese con un infortunio. Al suo posto c’è Hysaj, anche se al momento il calciatore è sul mercato e nel momento di dover consegnare alla lega, il 31 agosto, la lista ufficiale i due verranno scambiati. Di seguito tutti i giocatori in lista.

OVER-22 – Mandas, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Marusic, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Dia.

CRESCIUTI NEL VIVAIO – Cataldi.

CRESCIUTI IN UN VIVAIO ITALIANO – Provedel, Pellegrini, Casale, Lazzari.

UNDER 22 – Furlanetto, Renzetti, Milani, Tchaouna, Diego Gonzalez (più tutti gli altri giocatori del settore giovanile).

ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA – Basic, Fares, Andre Anderson, Akpa Akpro.