Lazio, l’idea di Lotito per permettere alla squadra di allenarsi

Lazio, il patron dei biancocelesti Claudio Lotito starebbe pensando ad un ritiro a Formello nelle prossime settimane

La Lazio non si allena, come del resto tutte le altre squadre di Serie A e non solo. I biancocelesti sono i primi ad aver fermato gli allenamenti: già una settimana di stop e di sicuro non si ritornerà in campo fino al 21 marzo.

Come riporta il Corriere dello Sport il patron Claudio Lotito avrebbe un’idea sul da farsi. Formello è stato completamente sanificato e quindi si potrebbe optare per un ritiro della squadra nel centro sportivo che così rimarrebbe isolata dall’esterno.