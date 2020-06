Lazio, l’ex Stam ricorda un retroscena sul suo passaggio alla Lazio

L’ex difesnore della Lazio, Jaap Stam, ai microfoni di A four four Two ha ricordato un retroscena che segnò il suo passaggio nella Capitale

Jaap Stam, ex difensore biancoceleste ai microfoni di A Four Four Two ha ricordato un retroscena relativo al suo passaggio dal Manchester United alla Lazio.

Nello specifico l’aneddoto è contenuto nella sua autobiografia ”Head to Head” pubblicata nel 2001. Ecco il ricordo dell’olandese: « All’inizio mi aveva detto di non preoccuparmi, ma poi prima di una partita mi hanno detto che avrei dovuto parlare con lui il giorno dopo, perchè c’era qualcosa di cui non era contento riguardo il libro. Più tardi quella settimana stavo guidando verso casa quando mi ha chiamato il mio procuratore, dicendomi che mi avevano venduto. E io gli ho detto ‘che cosa?’. Lui mi ha spiegato che mi avrebbero chiamato a minuti. E infatti mi ha telefonato Ferguson, chiedendomi dove fossi. Vivevamo nella stessa zona, quindi mi ha chiesto di aspettarlo per parlare. Mi sono fermato a un distributore di benzina e ci siamo visti lì. Quando è arrivato mi ha detto che il club aveva accettato un’offerta della Lazio. E ventiquattro ore dopo ero a Roma».

Gianlorenzo Di Pinto