Lazio, Marchegiani: «Per i biancocelesti giocare ogni tre giorni sarà dura»

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha parlato della corsa Scudetto che vede impegnati i biancocelesti: le sue parole

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio durante il pre partita di Parma-Torino negli studi di Sky Sport ha parlato della corsa Scudetto. L’ex estremo difensore ha affermato che per la Lazio giocare ogni tre giorni, potrebbe essere più faticoso che per la Juventus.

Così Marchegiani: «Il cammino è molto simile: oltre allo scontro diretto hanno entrambi l’Atalanta, il Milan, l’ultima partita può essere impegnativa però rimane comunque l’ultima e non so quanto sia significativa. Detto questo la Lazio può avere il rammarico che il suo cammino sia stato interrotto. In quel momento sembrava veramente la squadra più forte, quella che sapeva esprimere il calcio più brillante ed efficace. Adesso si riparte da zero e credo che tante partite ravvicinate dal punto di vista fisico la squadra di Inzaghi potrebbe soffrirle di più rispetto alla Juventus».

Gianlorenzo Di Pinto