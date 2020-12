Lazio, l’ex Inter Kallon: «Vorrei rigiocare la partita del 5 maggio»

Le parole dell’ex Inter Kallon che ha confessato che rigiocherebbe volentieri la gara con la Lazio

L’ex attaccante dell’Inter Mohamed Kallon ha rilasciato una breve intervista a Inter Tv, ricordando diversi episodi del passato con la casacca nerazzurra. Kallon ha avuto modo anche di tornare sul 4-2 della Lazio all’Inter nel maggio 2002 che fece perdere all’Inter uno scudetto.

«Ho girato l’Italia in prestito, giusto perché ero giovane: Reggina, Vicenza, Genoa, Bologna e Cagliari, poi sono tornato all’Inter al momento giusto. Numero 2? Non potevo scegliere il numero che volevo con quei fenomeni che avevamo in squadra. La partita che vorrei rigiocare? Sicuramente vorrei rigiocare la partita del 5 maggio con la Lazio, anche quella col Milan in Champions. Il mio sogno per il futuro? Aiutare i bambini della Sierra Leone».