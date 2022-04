Lazio, l’Europa va conquistata in trasferta: Olimpico indigesto per Sarri

La Lazio dovrà cercare in trasferta i punti necessari per l’Europa a partire dalla gara con lo Spezia: Olimpico indigesto per Sarri

La partita di questa sera tra Spezia e Lazio dirà molto sulle ambizioni europee del gruppo di Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport, il fatto che la gara venga giocata in trasferta potrebbe essere un grande vantaggio per i biancocelesti.

Immobile e compagni sono infatti rimasti in piena corsa Europa League grazie al rendimento in trasferta. Basti pensare che nelle ultime 5 gare lontano da Roma la Lazio ha raccolto 4 vittorie (unica sconfitta il Derby), le stesse ottenute all’Olimpico ma nelle ultime 11 sfide. In una lotta punto a punto sono vietati ulteriori passi falsi.