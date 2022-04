Lazio, l’Europa League è un obbligo: fondamentale per il prossimo mercato

La Lazio deve conquistare a tutti i costi l’Europa League. Gli introiti della qualificazione fondamentali per il calciomercato del futuro

A Marassi contro il Genoa, la Lazio scenderà in campo alla ricerca di una vittoria per mettere pressione alla Roma nella lotta alla quinta piazza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’incontro avvenuto in settimana tra Sarri, Lotito e Tare, la dirigenza ha posto la qualificazione in Europa League come obiettivo fondamentale. Senza, la stagione sarebbe da considerare negativa.

Il pass per la seconda competizione europea, inoltre, sarà fondamentale anche per il calciomercato del futuro. I 15 milioni minimi garantiti dal quinto posto, infatti, sono importantissimi per costruire la Lazio del domani. L’allenatore biancoceleste è avvisato.