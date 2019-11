Lazio, Leiva tra i migliori recuperatori di palloni della Serie A: meglio di lui solo Badelj

Lucas Leiva è davvero fondamentale nello scacchiere biancoceleste di mister Inzaghi

Lucas Leiva è davvero impressionante per la quantità che mette in ogni partita. La Lazio non può davvero fare a meno dell’ex Liverpool e, ovviamente, come gli si può dare torto. Secondo quanto riportato da Lazio Page, solamente l’ex biancoceleste Badelj ha recuperato più pallone del brasiliano. Ecco di seguito la statistica.