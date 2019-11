Calciomercato Lazio, per l’attacco si punta Muriqi

Calciomercato Lazio, interesse dei biancocelesti per Vedat Muriqi giocatore del Fenerbahçe e della nazionale kosovara

Il calciomercato si sa non si ferma mai e allora la Lazio già da ora lavora per programmare le prossime mosse in vista del mercato estivo. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti i biancocelesti sono alla ricerca di un attaccante e torna in auge il nome di Vedat Muriqi.

Il kosovaro è già da tempo nel mirino della Lazio e in questa stagione sta facendo benissimo sia con la maglia del Fenerbahçe che con la sua Nazionale: 7 gol in 11 gare in campionato e tre con il Kosovo. Proprio nel match contro il Montenegro sono stati avvistati alcuni osservatori biancocelesti. Il suo cartellino si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro. Anche il suo agente, Uysal, ha aperto ad un possibile trasferimento: «Muriqi è un attaccante da Premier o da Serie A, ha un fisico possente. Una punta con le sue caratteristiche è molto difficile da trovare, ha stazza, segna ed è mancino. Vari agenti ci hanno chiamato da Inghilterra, Germania, Qatar, Arabia e Italia».