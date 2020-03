Lazio, Leiva rispetta le regole: va a fare la spesa con la mascherina FOTO

Il biancoceleste si è mostrato sul suo profilo social mentre segue alla lettera le regole di sicurezza legate all’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tutta l’Italia e le disposizioni governative invitano tutti a rimanere a casa e uscire solo per lavoro, motivi di salute o comprovata necessità. Fare la spesa rientra in quest’ultima categoria e anche i calciatori hanno ben inteso le regole da seguire: Lucas Leiva è andato al supermercato, indossando la mascherina protettiva. Il biancoceleste ha postato una storia su Instagram in cui si mostra con le giuste protezioni: un gesto in sordina che deve solo dare più risonanza all’importanza che hanno queste semplici regole da seguire.