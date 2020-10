Leiva: «Questi anni alla Lazio sono fantastici. Champions? Pensiamo a divertirci»

Lazio, Lucas Leiva ha definito gli obiettivi stagionali della squadra e raccontato della sua avventura in biancoceleste

La Lazio si prepara a vivere le emozioni della Champions League con la voglia di ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno. A definire gli obiettivi della squadra è Lucas Leiva che, in un’intervista per HalfTime, ha descritto anche il suo legame coi colori biancocelesti:

EUROPA – «Dobbiamo solo pensare a divertirci, non si può mai sapere cosa può accadere in Champions League. Ci sono tanti club forti e al tempo stesso ogni anno ci sono delle sorprese. Nell’ultima edizione abbiamo visto arrivare ai quarti di finale e in semifinale squadre che nessuno si aspettava. Ecco perchè dobbiamo solo pensare a divertirci e cercare di fare bene in campo vincendo più partite possibili».

REINA – «Non mi aspettavo di vederlo qui, sono sincero (ride ndr). Abbiamo giocato insieme a Liverpool per sei anni e siamo stati avversari in Italia. Lui è un campione, è fantastico ritrovarsi. Ha portato tanta esperienza in una squadra giovane. Lui è un giocatore abituato alla Champions, ha disputato anche una finale e vinto molti trofei. Davvero il massimo averlo con noi».

ESPERIENZA BIANCOCELESTE – «Quando arrivai alla Lazio ero un po’ impaurito. Per me era un’esperienza nuova, nella mia carriera non sono passato così spesso da un club a un altro. Ma ero eccitato, stavo andando in una meravigliosa città e in una grande squadra. Fortunatamente tutto è andato bene dall’inizio. Il mio debutto in Supercoppa contro la Juve, quando abbiamo battuto i bianconeri, ho capito che avrei potuto dare il mio aiuto alla squadra. Questi tre anni sono stati fantastici».

PASSATA STAGIONE – «Stavamo andando alla grande, dopo il lockdown però non abbiamo giocato bene come avremmo voluto. Alla fine comunque siamo riusciti a restare nelle prime quattro posizioni. Strano è stato giocare senza i nostri tifosi, ci mancano. Con gli stadi vuoti è differente, sembrano quasi amichevoli. Mi dispiace anche non sentire i cori degli avversari, fanno parte del calcio. Dobbiamo comunque trovare le giuste motivazioni in questo periodo, sperando che le cose vadano meglio nei prossimi mesi e si possa tornare alla normalità. La stagione porterà nuove sfide per la Lazio, su tutte appunto quella della Champions League, una competizione meravigliosa che non vediamo l’ora di giocare».