Lazio, Leiva incensa Alexander-Arnold su Twitter

Il Liverpool giovedì ha vinto contro il Leicester portandosi a +13 dalla stessa. Leiva su Twitter ha voluto esaltare l’esterno dei Reds

Once a Red, always a Red: nonostante la sua permanenza ormai da tre anni a Roma ed essendosi affezionato alla maglia della Lazio, Lucas Leiva non si scorda di essere stato un pilastro del Liverpool e come ha l’occasione segue sempre la sua ex squadra.

Giovedì sera si è disputata Leicester-Liverpool, scontro diretto in Premier League che ha visto trionfare i ragazzi di Klopp per 0-4. Il brasiliano è rimasto particolarmente colpito da Alexander-Arnold e lo ha voluto esprimere su Twitter: il numero 6 biancoceleste ha ritwittato un tweet di OptaJoe, il quale diceva che l’esterno inglese, da inizio stagione, ha compiuto 19 assist nel suo campionato, essendo il migliore. Leiva ha commentato dicendo: «Ragazzo di classe mondiale».

World class laddddd https://t.co/26a91xesAf — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) December 27, 2019