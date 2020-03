Lazio, Leiva e il fastidio al ginocchio: oggi gli accertamenti

Lazio, si monitorano le condizioni di alcuni giocatori affinché alla ripresa del campionato mister Inzaghi possa averli tutti a disposizone

Settimana di stop per la Lazio di mister Inzaghi che tornerà in campo solo nel prossimo weekend. Questo stop sarà però prezioso per recuperare alcuni giocatori che non stavano benissimo nell’ultimo periodo.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti oggi Lucas Leiva si recherà in clinica per alcuni accertamenti al ginocchio destro su cui ha accusato un leggero fastidio.