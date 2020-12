Lazio, Leiva e Acerbi puntano il Genoa. Secondo allenamento per Lulic

A Formello va in scena ils econdo allenamento in vista del Genoa. Buone notizie da Leiva ed Acerbi, si conferma anche Lulic

Secondo allenamento per la Lazio, secondo allenamento per Lulic. Alla ripresa, Inzaghi ha ritrovato il suo capitano: il terzino sta lavorando per tornare in campo e aiutare la squadra, oggi ha svolto un lavoro differenziato solo sul finale. Buone notizie anche da Leiva ed Acerbi che hanno portato a termine l’allenamento e puntano quindi la trasferta di Marassi.

A Formello non sono ancora scattate le prove tattiche anti Genoa, il gruppo ha lavorato quindi sul possesso palla dopo un’ampia fase tecnica. Ancora fermi ai box Correa, Parolo – entrambi sperano di tornare per il derby – e Fares. In palestra Luiz Felipe.