Lazio-Lecce, tutti i dettagli sull’iniziativa Promo Monte Mario. Con la speciale Promo sarà possibile acquistare due biglietti interi in Tribuna Monte Mario a una tariffa ridotta

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che in occasione della gara col Lecce verrà riproposta l’iniziativa Promo Monte Mario. Di seguito tutte le info:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che in occasione di Lazio-Lecce verrà riproposta l`iniziativa PROMO MONTE MARIO. Con la speciale PROMO MONTE MARIO, sarà possibile acquistare due biglietti interi in Tribuna Monte Mario alla tariffa ridotta di 99€. Restano in vigore le tariffe Under 16 a 35€ e Under 14 a 5€. Qui sotto tutte le info su come fare»

