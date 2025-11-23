 Lazio Lecce, clima surreale allo Stadio Olimpico: stadio semi deserto, ecco cosa sta succedendo
4 ore ago

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio Lecce, atmosfera surreale allo Stadio Olimpico: Curva Nord deserta e stadio semi vuoto per lo sciopero del tifo

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio–Lecce, lo Stadio Olimpico presenta un’atmosfera insolita. La Curva Nord è deserta, con i gruppi del tifo organizzato che hanno scelto di non entrare in segno di protesta verso la società. I sostenitori hanno deciso di radunarsi a Ponte Milvio, storico punto di ritrovo nelle gare casalinghe.

La squadra biancoceleste si ritrova così priva della consueta cornice di pubblico che solitamente accompagna ogni partita interna. All’Olimpico sono presenti circa diecimila spettatori, un numero ridotto rispetto alla media, che rende l’ambiente meno caloroso e più silenzioso del solito.

In una sfida delicata come quella contro il Lecce, i ragazzi di Maurizio Sarri – con Zaccagni tra i protagonisti più attesi – sono chiamati a invertire un trend negativo. Nonostante le difficoltà ambientali, dovranno trasformare lo stadio in un alleato e non in un ostacolo, cercando di sfruttare ogni energia disponibile per ritrovare fiducia e risultati.

