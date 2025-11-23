Campionato
Lazio Lecce 0-0 LIVE: gol annullato agli ospiti, fallo di Sottil
Lazio Lecce LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. All’Olimpico il match valido per la 13ª giornata di Serie A
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Cagliari, valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
SEGUI IL LIVE DI LAZIO LECCE
6′ GOL ANNULLATO AL LECCE – Palla in rete ma l’arbitro Arena fischia subito per annullare. C’è stato un fallo da parte di Riccardo Sottil.
VIA AL MATCH!
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco
