Lazio, poker al Lecce nell’anno dello Scudetto: il ricordo del club

Lazio, la squadra allenata da Eriksson affrontò il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della settima giornata di Serie A

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Era il 24 ottobre del 1999. La Lazio allenata da Eriksson affrontò il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della settima giornata di Serie A, dopo aver affrontato il Maribor in Champions League.

I padroni di casa passano in svantaggio al 16’: Sesa calcia dalla destra, Lucarelli arpiona la sfera al centro dell’area e batte Marchegiani da pochi passi. I biancocelesti reagiscono, ma agguantano il gol del pari solo al 26’ con Pancaro che, sugli sviluppi di un corner battuto da Mihajlovic, si fa trovare pronto ed insacca di testa. Bastano quattro minuti ai capitolini per trovare il vantaggio: Salas crossa dalla sinistra, l’estremo difensore giallorosso non trattiene e Stankovic si avventa sulla respinta trasformando in gol. Altri due minuti ed il numero 20 di Eriksson trova la doppietta personale: Boksic mette al centro dalla sinistra, sul secondo palo svetta il centrocampista serbo che batte ancora Lotti.

Lucarelli accorcia le distanze al 33’, ma nella seconda frazione i biancocelesti blindano i tre punti gestendo al meglio il vantaggio e chiudendo, di fatto, la pratica al 93’. Simone Inzaghi, infatti, dopo aver siglato in settimana la sua prima doppietta in terra europea, trova la rete del definitivo 4-2.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Negro (49` Favalli), Sensini, Mihajlovic, Pancaro, Stankovic, Almeyda, Simeone, Veron, Boksic (65` Conceição), Salas (82` S.Inzaghi). Allenatore: Eriksson