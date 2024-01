Lazio-Lecce, Sarri e quella maledizione da scacciare: si cerca continuità per continuare la rincorsa Champions

Lo Stadio Olimpico si sta preparando. Alle 12.30 comincia la sfida con il Lecce. Una vera e propria bestia nera per Sarri. Due sconfitte in trasferta e un pareggio casalingo acciuffato solo all’ultimo. Questo è lo score della Lazio con i salentini nelle ultime due stagioni, che sicuramente aiuta il tecnico toscano a non far calare l’attenzione.

Si cerca la quarta vittoria di fila in Serie A dopo quelle ottenute ai danni di Empoli, Frosinone e Udinese. Se ci si aggiunge il derby di Coppa Italia il conto aumenta. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante gli acciacchi e gli infortuni di questo periodo, la squadra di adesso è comunque diversa da quella dell’andata. Non c’era Guendouzi, e Isaksen era appena arrivato, come Rovella. Tre giocatori che oggi, 14 gennaio, potranno dire la loro.