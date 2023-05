La società ha comunicato una speciale promozione in occasione della sfida con i salentini

Sarà Lazio Lecce la prossima sfida in programma allo stadio Olimpico di Roma.

In occasione del match, la società ha comunicato una speciale promozione per chi volesse acquistare dei tagliandi in tribuna Monte Mario.

CLICCA QUI PER LA PROMOZIONE