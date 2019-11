Federico Marchetti in tribuna per Lazio-Lecce

«Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano», sono queste le parole di una famosissima canzone di Antonello Venditti. Federico Marchetti, ex portiere della Lazio con cui ha scritto un gran bel pezzo di storia di questo club, è all’Olimpico per assistere alla sfida tra i biancocelesti di Inzaghi e il Lecce di Liverani.