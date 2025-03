Lazio, Nedved firma il match contro il Lecce

Lazio, il ricordo del club sulla vittoria contro il Lecce nel segno di Nedved. Ecco quando accadeva

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria al Via del Mare.

IL RICORDO DEL CLUB– Era il 5 marzo del 2000. La Lazio guidata da Sven Goran Eriksson affrontò il Lecce allo Stadio Via del Mare in occasione del ventiquattresimo turno del campionato italiano di massima serie.

Nella prima frazione di gioco i biancocelesti sfiorano subito il gol del vantaggio con Veron che, direttamente su punizione, cerca la porta difesa da Chimenti trovando, però, la respinta del palo. La Lazio continua a costruire gioco e si porta avanti al 38’: Nedved arriva al limite dell’area e, con un potente destro, batte l’estremo difensore giallorosso insaccando all’incrocio.

Nella ripresa sono sempre gli uomini di Eriksson a cercare con insistenza la via del gol: su tutti è il solito Veron a sfiorare la gioia della rete. Anche questa volta l’argentino si trova a fare i conti con il palo. La Lazio riesce in questo modo ad espugnare il Via del Mare ottenendo altri tre punti fondamentali per la corsa Scudetto.