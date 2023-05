Lazio-Lecce, le possibili scelte di Sarri: dubbio in difesa. Di seguito la probabile formazione del tecnico

Come riporta il Corriere dello Sport per la partita di domani della Lazio contro il Lecce, Sarri, nello scegliere la formazione, dovrà tener conto anche di alcuni indisponibili come Cataldi.

Al contrario Marcos Antonio potrebbe trovare continuità scendendo in campo da titolare, a meno di sorprese dal 1′ come Basic o Vecino (per il momento ancora ai box). Ballottaggio in difesa tra Hysaj e Lazzari, la scelta finale influirà anche sulla posizione di Marusic. Di seguito la possibile formazione del tecnico:

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusić, Casale, Romagnoli, Hysaj (Lazzari); Milinković-Savić, Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.