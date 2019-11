Lazio Lecce, Inzaghi vs Liverani: la sfida tra due grandi amici

Lazio-Lecce è anche la sfida tra Inzaghi e Liverani, due ex compagni

E’ davvero passato tanto tempo per Inzaghi e Liverani, sono remoti i tempi in cui uno aspettava l’assist dell’altro per fare centro e far esultare la Lazio. Oggi all’Olimpico i due si ritrovano, in panchina, da avversari e non più da compagni di squadra. Loro che insieme in biancoceleste hanno giocato 49 partite nel periodo che va dal 2001 al 2006. Per loro Lazio-Lecce avrà un sapore particolare e non solo per l’amicizia che li lega: sarà la prima volta assoluta che i due si affronteranno. Per il tecnico piacentino sarà anche la prima occasione per sfidare i salentini in Serie A, stesso discorso per l’ex centrocampista, al debutto contro i capitolini.