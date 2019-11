Ciro Immobile ha timbrato il suo quattordicesimo gol in campionato, segnando dal dischetto. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio

Ciro Immobile fa 14 in campionato e porta la Lazio al terzo posto momentaneo. L’attaccante al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Il Lecce era ben schierato in campo e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a vincerla, non era semplice come dimostra questa Serie A. Il campionato è più duro e oggi il Lecce l’ha dimostrato. Lasciamo sempre un piccolo brivido ai tifosi, ogni tanto abbiamo dei sbandamenti, dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista. Ora testa alle nazionali per chi deve andare. 41 gol? L’obiettivo sarebbe vincere tutte le partite, poi se arriva il mio gol è buono per me ma l’importante è la squadra. Metto sempre i miei compagni e il mister davanti a tutti perché questo gruppo lo merita».