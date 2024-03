Lazio, le ultime da Formello in vista della partita contro la Juventus

Lazio, le ultime dal Centro sportivo in vista della gara di campionato dopo la sosta contro la formazione di Allegri

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A tornerà in campo per il turno pre pasquale e alle 18 va in scena la supersfida tra Lazio e Juventus. La formazione di Tudor prosegue sotto gli ordini del tecnico croato la preparazione alla gara con i bianconeri, oggi però la squadra ha avuto il giorno libero e ne è una dimostrazione che al Fersini erano presenti per il match della Lazio Women lo stesso Tudor e Pellegrini. Potrebbe tornare in ruppo Patric, mentre non ci saranno ancora Provedel e Pellegrini. Ranghi ancora ridotti senza i sei nazionali. Il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni è previsto la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, a quel punto l’allenatore potrà iniziare a lavorare con il gruppo al completo.