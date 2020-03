Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 9 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, domenica 9 marzo

I quotidiani sportivi di oggi aprono con la vittoria della Juventus che ha prevalso sull’Inter di Conte in un Allianz Stadium vuoto. Il match è terminato 2-0 per i bianconeri con le reti di Ramsey e Dybala che si riprendono il primo posto in classifica, un punto sopra la Lazio. Il Corriere dello Sport infatti intitola con “Dybala un sorriso“. Prima pagina dedicata anche alla richiesta da parte di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, di sospendere il campionato e il successivo No da parte della Lega Serie A.