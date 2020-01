Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: le notizie dell’8 gennaio 2020

Tutte le prime pagine di oggi aprono con notizie e statistiche su questa sessione di calciomercato: il Corriere dello Sport intitola: «Zaniolo? 86 milioni» in base alla valutazione data dell’Osservatorio dello Sport sul valore dei vari calciatori della Serie A. Inoltre si parla nel trafiletto della corsa al primo posto: «Juve, Inter e Lazio: ecco le due vie per lo scudetto».

TuttoSport invece apre con «Ronaldo Real e De Ligt, la verità» in merito al rendimento di CR7 in bianconero come le sue ultime stagioni a Madrid e ai vari problemi fisici che il difensore olandese sta riscontrando.

Entrambe le testate dedicano spazio al primo colpo di mercato dell’Inter che è Ashley Young.