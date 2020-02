Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 7 febbraio

La rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 7 febbraio

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con la partecipazione di Giorgina, compagna di Cristiano Ronaldo, a Sanremo. Una serata in cui anche il campione si è reso protagonista. C’è spazio anche per le parole e la frecciata di Fonseca verso gli arbitri, ieri in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna.

La prima pagina di Tuttosport invece parla in esclusiva del rinnovo di Dybala. Pare infatti che la Juventus voglia trattenere a tutti i costi l’argentino che ha il contratto in scadenza nel 2022. L’idea è quella di un prolungamento fino al 2025, la Joya chiede almeno dieci milioni a stagione.