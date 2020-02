Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 4 febbraio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi, 4 febbraio

Prime pagine che si aprono con lo scontro, che va avanti ormai da domenica, tra il patron della Fiorentina Rocco Commisso e la classe arbitrale per quanto accaduto nella gara contro la Fiorentina e quanto successo ieri anche con le parole di Nicchi.

Spazio anche per la vittoria del Napoli a Marassi in un pirotecnico 4-2 sulla Sampdoria di Ranieri che non ha sfigurato rispetto alla squadra di Gattuso. Oggi è anche la giornata di Longo che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Torino al posto di Mazzarri.