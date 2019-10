Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di venerdì 11 Ottobre

L’edizione odierna dei quotidiani sportivi apre in prima pagina con Cristiano Ronaldo, questa sera contro il Lussemburgo potrà infatti, segnando una doppietta, può raggiungere un importante record.

Spazio anche per la prova dell’Italia Under21 che ha pareggiato 0-0 contro l’Irlanda e anche per la svolta sulla panchina della Sampdoria che potrebbe chiudere per Claudio Ranieri.