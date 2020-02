Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 27 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 27 febbraio: tutte le aperture

Prime pagine dei quotidiani sportivi dedicate tutte alla sconfitta della Juventus. La squadra di Sarri infatti, nella gara di andata di Champions League, è uscita sconfitta contro il Lione per 1-0. La qualificazione è ovviamente del tutto aperta in attesa del ritorno ma ciò che più fa pensare è la non brillante prestazione fornita dai bianconeri contro un avversario ampiamente alla portata.

Spazio anche per l’allarme coronavirus che sta attanagliando l’Italia in questi giorni. Menzione anche per l’Inter di Conte che questa sera affronterà il Ludogorets a porte chiuse a San Siro.