Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 26 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 26 febbraio: tutte le aperture

I quotidiani sportivi di oggi aprono con l’1-1 agguantato dal Napoli contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions: i catalani riescono a trovare il pareggio con Griezmann dopo che Mertens mette la firma sull’1-0 durante il primo tempo, salendo a quota 121 reti con la maglia azzurra. “Alla pari” intitola infatti il Corriere dello Sport mentre Tuttosport intitola “Viva Napoli”.

Spazio anche alla polemica di Sarri per via della decisione di disputare solo alcuni match a porte chiuse e altri no per via dell’emergenza Coronavirus.