Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 24 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 24 febbraio: tutte le aperture

Quotidiani che non possono non dedicare le loro aperture alle uniche due gare che si sono giocate nella giornata di ieri. Quattro match sono stati infatti rinviati a causa dell’emergenza coronavirus mentre Lazio e Roma sono scese in campo regolarmente. La squadra di Inzaghi ha ottenuto un’altra importantissima vittoria contro il Genoa che riporta i biancocelesti a meno uno dalla Juventus.

È tornata a vincere anche la Roma che bella serata di ieri ha strapazzato il Lecce di Liverani per 4-0. Infine l’ipotesi di giocare Inter Juventus a porte chiuse.