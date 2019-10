Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 ottobre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di martedì 22 Ottobre

Dalla vittoria della Juventus in Champions League contro l’Olympiacos ed, in particolare, la prestazione di Dybala, alla disfatta dell’Atalanta contro il City, tanti sono i temi trattati in apertura dai principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione romana, sottolinea i numerosi infortuni che stanno decimando la Roma a cui si è andato a sommare il lungo stop di Cristante e, a proposito di Lazio, ancora il ‘battibecco’ tramite comunicati tra il club e Gasperini: «L’offesa di Gasp».