Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 febbraio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 20 febbraio: tutte le aperture

Prime pagine odierne che aprono con il capolavoro Atalanta. La squadra di Gasperini ha infatti nuovamente riscritto la sua storia imponendosi per 4-1 sul Valencia nella gara di andata valida per le semifinali di Champions League.

Spazio anche per quella che sarà la prossima sfida di Champions tra Juve e Lione dove Sarri incontrerà una vecchia conoscenza del calcio italiano Rudy Garcia. In prima anche la sfida che andrà in scena questa sera tra la Roma e il Gent valida per l’Europa League.