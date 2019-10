Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 19 Ottobre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali della giornata di oggi, 19 Ottobre

Archiviata la pratica Nazionali, torna la Serie A a riempire il finesettimana dei tifosi italiani.

«Lazio a reazione, Inzaghi vuole prendere il volo» recita così il sottotitolo del Corriere dello Sport, dedicato ai biancocelesti in previsione della gara contro l’Atalanta.

Sulla prima de La Gazzetta dello Sport, invece, la confidenza di Zlatan Ibrahimovic che vorrebbe tornare a giocare in Italia; mentre Tuttosport dà spazio ad un appello per Cristiano Ronaldo «Dategli il pallone d’oro».