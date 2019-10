Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 17 ottobre 2019

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di giovedì 17 Ottobre

Dalla sostituzione di Sanchez con Esposito in casa Inter, fino ad arrivare al bilancio in rosso del Milan ed al ritorno di Mihajlovic in ritiro a Torino in vista di Juventus-Bologna, tanti sono i temi trattati in apertura dai principali quotidiani sportivi. L’edizione romana del Corriere dello Sport, invece, si focalizza su Zaniolo e sul suo ruolo in campo, oltre che su Simone Inzaghi. Al centro il discorso dell’allenatore alla squadra: «Vinciamo o è un macello».