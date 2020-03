Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 15 marzo

Prima pagine dei maggiori quotidiani sportivi aprono ancora con l’emergenza legata al coronavirus che attanaglia ancora l’Italia. Nel mentre si studiano soluzioni per il futuro, per quando passerà questo periodo e si potrà tornare a parlare di calcio giocato. L’idea della Lega di Serie A è quella di portare al termine del campionato e questo può avverarsi solo con lo slittamento o con il rinvio dell’Europeo, dapprima in programma a giugno 2020.

La prima pagina di Tuttosport invece apre con Ronaldo e con le voci che in questi giorni lo vorrebbero non alla Juventus al termine della sua carriera.