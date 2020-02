Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 22 febbraio: tutte le aperture

Aperture dedicate al match che andrà in scena nel tardo pomeriggio tra Juventus e Spal. I bianconeri sono chiamati a vincere per dare anche continuità di risultati in campionato.

Spazio anche alla vittoria di ieri del Napoli di Gattuso contro il Brescia con il bellissimo gol di Fabian Ruiz. Da sottolineare anche il ritorno di Pioli a Firenze questa volta da avversario e tecnico del Milan.