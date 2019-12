Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 14 dicembre 2019

Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 14 dicembre 2019

Le prime pagine di oggi aprono con quello che sarà l’esordio in panchina di Rino Gattuso. Alle 18:00 infatti il Napoli scenderà in campo contro il Parma.

In prima pagina su Tuttosport c’è invece un’intervista esclusiva a Corvino su quello che sarà il futuro di Federico Chiesa. C’è spazio poi anche per le notizie di Inter e Juventus e anche sul derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Non solo prima dedicata anche alla bella iniziativa del Cagliari nei confronti di Gigi Riva.