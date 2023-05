Lazio, le parole di Ferrari, ex collaboratore di Sarri su Marusic e Milinkovic Savic

Intervistato ai microfoni di Radiosei, l’ex collaboratore di Sarri, Fabrizio Ferrari ha parlato della situazione della Lazio, concentrandosi su Milinkovic Savic e Marusic.

MARUSIC- «Marusic richiesto da Inzaghi per rinforzare la fascia destra dell’Inter? Mi chiedo se il rendimento del montenegrino sia stato superiore con Sarri o con l’ex allenatore biancoceleste. Senza timore di smentita, posso dire che le sue migliori stagioni sono state le ultime due. Fossi in lui ci penserei bene visto il suo rendimento. Certamente è una pedina molto importante, non credo che la Lazio possa lasciarlo andare molto facilmente. Poi, chiaramente il resto dipende dal mercato, dalle offerte, dalle proposte di ingaggio. Privarsene sarebbe difficile, anche se poi si parla di Parisi per la fascia sinistra. Nella parte difensiva, Marusic garantisce di più rispetto a Lazzari che poi ha delle accelerazioni che lo possono rendere devastante. Lazzari si è adattato, ha capito cosa voleva da lui il tecnico, ma poi restano le caratteristiche e le peculiarità del ragazzo»

MILINKOVIC– «Discorso simile a quello di Milinkovic e delle sue caratteristiche. Lui è migliorato molto dal punto di vista dei picchi de accelerazione, ma se vuoi un centrocampista che da quel punto di vista possa dare garanzie devi andare su uno come Loftus-Cheek. Non sono così certo che Milinkovic abbia tutto questo mercato, spesso sono più questioni giornalistiche. A volte si fa un po’ di confusione su quelle che sono le richieste. Anche lo scorso anno si narrava di un interesse forte del Siviglia per Luis Alberto, ma poi non venne confermato. Io, sinceramente, se dovesse partire non mi metterei le mani nei capelli. Se vuoi ragionare da top club, puoi anche pensare di monetizzare e andare su un calciatore con caratteristiche importanti e diverse»