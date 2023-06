Lazio, le parole dell’ex Bruno Jordão : «Dovrò sfruttare l’ultima occasione»

Un passato poco felice tra le fila della Lazio per Bruno Jordão, ora di proprietà del Wolverhampton, ma di ritorno dal prestito al Santa Clara.

Vuole in giocare in Premier il portoghese, come ha raccontato ai microfoni di Renascenca.

LE PAROLE- «Tornerò al Wolverhampton, ho ancora un contratto, quindi sfrutterò quest’ultima opportunità, perché è il mio ultimo anno di contratto e spero che vada meglio. Il mio obiettivo è giocare in Premier League, giocare a Wolverhampton e crescere ogni giorno»