Lazio, le decisioni del giudice sportivo per i biancocelesti e non solo

Lazio, ecco l’elenco di sanzioni del Giudice Sportivo per i biancocelesti e per le prossime avversarie

La tredicesima giornata è terminata ieri con i match Lecce-Cagliari e SPAL-Genova e oggi il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni a riguardo. Per quanto riguarda la Lazio, arriva la quarta sanzione in diffida per Senad Lulic e terza per Luiz Felipe. Per quanto riguarda le prossime avversarie dei biancocelesti, l’Udinese dovrà fare a meno di Mato Jajalo per espulsione. Pesante sanzione per Robin Olsen che, dopo aver colpito in area l’avversario, ha ottenuto quattro giornate di squalifica. Il portiere del Cagliari quindi salterà anche la partita con la Lazio del 16 dicembre.

