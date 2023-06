Lazio, le amichevoli estive: ecco il programma completo. Saranno 4 le amichevoli che si giocheranno sotto le Tre Cime di Lavaredo

Come riporta Radiosei, saranno quattro le amichevoli che la Lazio giocherà sotto le Tre Cime di Lavaredo, il 16 luglio contro l’Auronzo (ancora non confermato), il 20 giugno il Primorje; il 23 luglio contro la Triestina; per il 27 luglio è previsto un match contro la Reggiana di Alessandro Nesta. La data di partenza da Auronzo fissata per il 28 luglio.

A ritiro concluso ci saranno un paio di giorni di riposo, poi il ritorno sul campo di Formello, la squadra di Sarri poi partirà in direzione Birmingham dal 2 al 4 agosto per sfidare l’Aston Villa il 3 agosto. Da ufficializzare, invece, la sfida contro il Barcellona l’8 agosto in Spagna e contro la Juve il 13,